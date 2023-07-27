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НовостиОбщество27 июля 2023 12:57

Самарские ресурсники рассказали, жители каких домов не соблюдают правила пользования канализацией

Сотрудники ресурсоснабжающей компании пожаловались на нарушителей
Алена ПРОВКИНА
Специалисты назвали причины засоров. Фото: "РКС-Самара"

Специалисты назвали причины засоров. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре сотрудники ресурсоснабжающей компании рассказали, жители каких домов не соблюдают правила пользования канализацией. Очередной засор случился на улице Ново-Вокзальной.

По информации «РКС-Самара», сотрудники компании называют подобные засоры «жирберг» - это субстанция из жира, остатков пищи, тряпок, салфеток и мусора. Подобный засор забивают трубы практически любого диаметра, вызывая изливы сточных вод на поверхность. Чтобы решить проблему, специалисты прибывают на место происшествия и привозят сложную технику. Засоры на улице Ново-Вокзальной произошли уже 12 раз в прошлом году.

Еще пять вызовов произошли в этом году. Специалисты напоминают, что жир и масло нельзя смывать в раковину или унитаз. Необходимо собрать остатку с посуды салфеткой и выбросить их в ведро.