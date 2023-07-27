В Самаре в ТРК «Мега» могут открыть турецкий аналог IKEA

Магазин IKEA не работает в Самаре в марта 2022 года Фото: Яна ГУСАРОВА

В Самаре могут открыть аналог шведской IKEA. Речь идет о магазине турецкого бренда Kelebek. Об этом пишет РИА Недвижимость.

На днях в России заработал первый магазин мебели турецкого бренда. Его открыли в ТЦ «Мега Теплый Стан» в Москве. По словам коммерческого директора эксклюзивного импортера Kelebek Дениса Разумова, в ближайшее время планируется провести переговоры с «Мегами» в других городах. К примеру, компания намерена открыть свои мебельные магазины, где также будут представлены товары для дома, в Самаре, Казани и Екатеринбурге.

Напомним, в Самаре магазин IKEA ранее работал в ТРК «Мега», который расположен на 24 км Московского шоссе. Он закрылся в начале марта 2022 года. Перед этим самарцы выстраивались в огромные очереди, чтобы успеть купить что-то для дома или забрать ранее заказанные товары.

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