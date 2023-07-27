В Самарской области задержали наркоторговца из Москвы

Мужчина окажется в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области сотрудники правоохранительных органов задержали наркоторговца из Москвы. Мужчина купил наркотики через интернет.

По информации прокуратуры Самарской области, сотрудники полиции задержали ранее не судимого мужчину, у которого при себе нашли 5 свертков наркотиков. Оказалось, средства купили через «тайники-закладки». Оплату за незаконную деятельность курьер должен был получить в виде криптовалюты.

Задержанный признал свою вину. Подсудимого приговорили к 4 годам и 9 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.