В Самаре завершили строительство бассейна в Куйбышевском районе

Бассейн на шесть дорожек расположен на улице Калининградской Фото: администрация Самары

В Куйбышевском районе Самаре завершили строительные работы на новом спортивном объекте. Речь идет о бассейне на улице Калининградской, 9. Сейчас там идет пусконаладка оборудования. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

– Сейчас ведутся пусконаладочные и приемочные работы, так что мы близимся к документальной сдаче объекта, – отметил директор подрядной организации Денис Комиссаров.

Размер чаши бассейна составляет 16х25 метров, что позволит проводить там соревнования Фото: администрация Самары

Глава Самары Елена Лапушкина во время визита на объект отметила, что на прилегающей к зданию бассейна территории необходимо навести порядок. К настоящему времени подрядчик обустроил все пожарные проезды, парковочные зоны, уложил асфальт, нанес разметку и посеял газон.

Напомним, в бассейне будут шесть плавательных дорожек. Размер чаши – 16х25 метров. Это позволит проводить там соревнования. Также в здании предусмотрены трибуны для зрителей, тренажерные и гимнастический залы.

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