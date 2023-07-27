В Самарской области жителей пригласили на онлайн-программу ко Дню ВМФ

Жители смогут принять участие в программе

Жителей Самарской области пригласили посетить онлайн-программу ко Дню военно-морского флота. Горожане смогут принять участие в тематической передаче 30 июля 2023 года.

Согласно данным пресс-службы Музея Победы, 30 июля зрителям расскажут об истории российского и советского флота, а также о легендарных флотоводцах и военных моряках. Гости виртуальной программы ознакомятся с выставкой, созданной на основе материалов из фонда музеев. На выставке представят модели кораблей, входивших в подчинении С.Г. Горшкова в годы Великой Отечественной войны.

Возрастная категория: 6+. Онлайн-кинотеатр музея представит советскую военную картину «Случай в квадрате 36-80».