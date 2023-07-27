В Самаре злоумышленник избил женщину, чтобы украсть телефон

Полицейские задержали подозреваемого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мужчина избил потерпевшую возле такси. Злоумышленник украл у женщины телефон и стянул кольцо.

По информации прокуратуры Самарской области, 44-летний ранее не судимый горожанин обвиняется в разбое. В январе текущего года подозреваемый увидел возле жилого дома женщину, которая собиралась вызвать такси. Злоумышленник напал на местную жительницу, стянул кольцо с руки и пытался вырвать сумку с телефоном. Девушка начала сопротивляться, но нападавший ударил ее по голове, отчего она упала на землю. Мужчина ударил ее по голове и нанес удары ногой по лицу.

Потерпевшая потеряла сознание и перестала оказывать сопротивление. Преступник скрылся, но сотрудникам полиции удалось его задержать. Мужчина признал свою вину, его приговорили к колонии особого режима на 2 года.