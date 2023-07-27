В Самарской области злоумышленник пытался продать полкилограмма наркотиков

Мужчина окажется в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области вынесли приговор по уголовному делу о покушении на сбыт полкилограмма наркотиков. Мужчину задержали правоохранители.

По информации прокуратуры Самарской области, в сентябре прошлого года безработные приехал из другого города в Тольятти. В лесном массиве одного из ресторанов Автограда злоумышленник пытался найти пакет с наркотиками. После этого мужчина воспользовался весами и кофемолкой, чтобы расфасовать наркотики на разовые дозы и свертки. «Закладки» он спрятал в кухонный шкаф.

Спустя две недели наркоторговца задержали правоохранители. В квартире мужчине нашли почти полкилограмма наркотиков для продажи. Задержанного приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.