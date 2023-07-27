В Самаре на магазин в парке Воронежские озера обрушилось огромное дерево

Дерево обрушилось на магазин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители поделились кадрами обрушения огромного дерево. Оно упало на магазин в парке Воронежские озера.

Судя по предоставленным кадрам, дерево упало на часть магазина и перекрыло пешеходную дорогу. О пострадавших и причинах обрушения пока неизвестно. Местным жителям приходиться забираться на дерево, чтобы продолжить свой путь. По словам очевидцев, происшествие случилось около часа назад.

Напомним, жителям областного центра рассказали, какая погода будет в следующем месяце. Температура воздуха ожидается ниже климатической нормы.