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НовостиОбщество27 июля 2023 15:26

В Самаре на магазин в парке Воронежские озера обрушилось огромное дерево

Самарцы поделились кадрами обрушения дерева на «Пятерочку»
Алена ПРОВКИНА
Дерево обрушилось на магазин

Дерево обрушилось на магазин

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители поделились кадрами обрушения огромного дерево. Оно упало на магазин в парке Воронежские озера.

Судя по предоставленным кадрам, дерево упало на часть магазина и перекрыло пешеходную дорогу. О пострадавших и причинах обрушения пока неизвестно. Местным жителям приходиться забираться на дерево, чтобы продолжить свой путь. По словам очевидцев, происшествие случилось около часа назад.

Напомним, жителям областного центра рассказали, какая погода будет в следующем месяце. Температура воздуха ожидается ниже климатической нормы.