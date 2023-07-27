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НовостиОбщество27 июля 2023 15:45

Жители Самары пожаловались на состояние тротуара на пересечении улиц Чкалова и Садовой

Самарцы недовольны состоянием участка в областной столице
Алена ПРОВКИНА
Горожане пожаловались на состояние тротуара. фото: "Честная Самара"

Горожане пожаловались на состояние тротуара. фото: "Честная Самара"

В Самаре местные жители пожаловались на состояние тротуара. Участок с дефектами расположен на пересечении улиц Чкалова и Садовой.

Фотографии опубликовали местные жители в социальных сетях. На жалобу отреагировал департамент городского хозяйства и экологии.

- Рассмотрим возможность ремонта тротуара на данном участке, в рамках экономии бюджетных средств, в срок до конца строительного сезона (октябрь) – сообщили представители ведомства в комментариях.

Напомним, местные жители также пожаловались на обрушившееся дерево. Оно упало на магазин в парке Воронежские озера.