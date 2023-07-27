В Самарской области завели уголовное дело на мужчину, похитившего девочку

Возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стало известно о страшном происшествии. Житель Ставропольского района заманил домой 9-летнюю девочку-соседку и насильно удерживал.

По информации СУ СК России по Самарской области, подозреваемый использовал беспомощное состояние девочки и обманным путем заманил ее в дом. Кроме того, ребенку причинили телесные повреждения. Согласно опубликованной информации, девочку удалось спасти, ей оказана медицинская помощь, угроза для жизни и здоровья отсутствует.

Правоохранители проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Ход расследования на контроли в следственном управлении.