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НовостиПроисшествия27 июля 2023 16:38

В Самарской области завели уголовное дело на мужчину, похитившего девочку

Житель региона похитил и насильно удерживал 9-летнюю девочку
Алена ПРОВКИНА
Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стало известно о страшном происшествии. Житель Ставропольского района заманил домой 9-летнюю девочку-соседку и насильно удерживал.

По информации СУ СК России по Самарской области, подозреваемый использовал беспомощное состояние девочки и обманным путем заманил ее в дом. Кроме того, ребенку причинили телесные повреждения. Согласно опубликованной информации, девочку удалось спасти, ей оказана медицинская помощь, угроза для жизни и здоровья отсутствует.

Правоохранители проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Ход расследования на контроли в следственном управлении.