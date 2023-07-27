В Самаре продолжают подготавливать теплотрассы к следующему отопительному сезону

Специалисты продолжают работу. Фото: мэрия

В Самаре специалисты продолжают подготавливают теплотрассы к следующему отопительному сезону. Из 18 основных объектов полностью восстановили 2.

По информации городской администрации, специалисты обновили участки, где проходят теплотрассы по улице Шостаковича и на пересечении улиц Льва Толстого и Самарской. Остальные 16 объектов подрядчики продолжают активно ремонтировать и модернизировать. По объективным причинам сотрудники незначительно скорректировали график работ на теплосетях в исторической части города. Под восстановление благоустройства часть участков отдадут 5 августа.

Ремонт и модернизация теплотрасс проводят не только в историческом центре. Перекладки ведут по всему городу.