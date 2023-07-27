Глава Самарской области проверил ход строительства новых объектов в Красноглинском районе

Губернатор проверил ход строительства объектов. Фото: Андрей Савельев

В Самарской области Дмитрий Азаров провел выездное совещание по строительству новых объектов дорожной и социальной инфраструктуры в микрорайоне «Крутые ключи». Губернатор проинспектировал ряд объектов.

В микрорайоне с опережением сроков идет строительство Северного шоссе. Готовность объекта составляет 95%. Специалистам осталось нанести разметку и завершить благоустройство прилегающей территории. С вводом объекта в эксплуатацию и запуском движения планируют улучшить вопрос транспортной доступности для жителей микрорайона.

- Не подведите, люди ждут, – обратился Губернатор к представителям подрядной организации. – Важно: то, что людям обещали в прошлом году, сделали. Теперь важно закончить работы и ввести дорогу в эксплуатацию.

Дмитрий Азаров также дал ряд поручений руководству министерства строительства во время посещения площадки, на которой планируется возведение новой школы. Образовательное учреждение рассчитано на 425 мест возведут на улице Школьной. На строительную готовность планируют выйти в конце следующего года.

В конце поездки глава региона встретился с инициативной группой, которые обратились к губернатору в социальных сетях по поводу работы управляющей компании, под управлением которой находится 210 домов. По словам местных жителей, компания предоставляет отчеты о проделанной работе, которую по факту не проводили.

- Вопросы, которые мы здесь сегодня проговорили, обязательно будем совместно отрабатывать. И с управляющей компанией, потому что это ваше право – определять, кто будет обслуживать вашу собственность, ваш жилой фонд, в свои ли руки возьмете, создадите ТСЖ, либо кому-то поручите – это вы решаете, – подчеркнул Губернатор.