В Самаре временно закрыто движение троллейбусов по улицам А. Толстого и Пионерской

Движение транспорта временно перекрыто Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно о временном закрытии движения троллейбусов. Маршруты общественного транспорта перекрыты в оба направления - по улицам А. Толстого и Пионерской.

По информации департамента транспорта Самары, движение закрыли вечером в четверг, 27 июля 2023 года, в 20:30. Из-за утечки воды троллейбусы №6 и №16 изменят направления. Теперь общественный транспорт будет следовать от Губернского рынка до площади Революции в оба направления. О сроках восстановления движения пока неизвестно.

Напомним, местных жителей также предупредили о временном перекроют движение по Волжскому проспекту. На участке проведут работы на водоводе холодного водоснабжения.