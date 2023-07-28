В Самаре «Ларгус» без водителя снес пешеходное ограждение и вылетел на газон

Полицейские уже нашли владельца машины Фото: ГУ МВД России по Самарской области

На днях жители Самары сообщили о необычном происшествии, которое произошло на улице Гагарина. Очевидцы утверждали, что владелец «Лада Ларгус» разбил машину, бросил ее на газоне и скрылся. Полицейские выяснили все подробности произошедшего.

Как сообщили в областном ГУ МВД, владельцем авто оказался 45-летний житель Самары. Мужчина припарковал «Ларгус» с краю дороги по улице Гагарина и ушел из машины, забыв поставить ее на ручник. В итоге легковушка выехала на разделительную полосу и снесла пешеходное ограждение.

– В данном происшествии могли пострадать люди, однако, благодаря слаженным действиям общественности и сотрудников полиции, удалось избежать трагедии, – отмечают в полиции.

В отношении хозяина авто были составлены материалы за по ч.1 ст.12.19 КОАП РФ (нарушение правил парковки), ч.2 ст.12.37 КОАП РФ (отсутствие страхового полиса), ст.12.33 КоАП РФ (повреждение дорожных сооружений). Он оштрафован на 6 300 рублей.

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