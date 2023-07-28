Строительство 6 этапа Северного шоссе в Самаре завершится в августе 2023 года

Участок ведет от федеральной трассы до бульвара Финютина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре близится к завершению строительство Северного шоссе. По состоянию на июль строительная готовность объекта достигла 95%. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

– Участок дороги протяженностью 440 метров ведет от федеральной трассы до бульвара Финютина. Сделали удобные съезды согласно техническим требованиям. Здесь будет четырехполосное движение – по две полосы в каждую сторону, – рассказал министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

В рамках проекта на дороге предусмотрено освещение, ливневая канализация, барьерное ограждение. Сейчас строителям осталось нанести разметку и привести в порядок территорию. Объект планируется ввести в эксплуатацию 15 августа 2023 года.

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