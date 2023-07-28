Мошенники оставили строителя из Кинеля без 600 тысяч рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Кинеля стал жертвой мошенников и потерял более 600 тысяч рублей. На этот раз злоумышленники обманули свою жертву в одном из мессенджеров. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

Мошенники связались с 45-летним мужчиной, работающим в строительной компании. Представившись сотрудником банка собеседник сообщил, что с его карты пытаются украсть деньги. Пострадавший не поверил и бросил трубку. Спустя время ему пришло другое сообщение – на этот раз от «полицейского».

– Сотрудник полиции» пояснил, что нужно обязательно выполнить все инструкции от банковского работника и перечислить деньги на безопасный счет. Поверив, житель Кинеля перевел более 600 тысяч рублей. После этого оба собеседника удалили все переписки и перестали выходить на связь, – рассказали в ГУ МВД по региону.

Мужчина обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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