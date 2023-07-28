В Самарской области воровки за день обчистили три магазина

Ущерб составил 17 тысяч рублей Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Суд вынес приговор четверым жительницам Чапаевска, которые были признаны виновными в серии краж. Женщина выносили товары из торговых точек. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Кражи были совершены в течение одного дня в Безенчуке. Осужденные обчистили три торговые точки. Они забирали с полок товары и продукты, прятали их в сумки и, не расплачиваясь, шли мимо касс.

Полицейские нашли злоумышленниц по камерам, которые зафиксировали их автомобиль. Жительницы Чапаевска 25, 23, 20 и 17 лет были задержаны. Суд признал их виновными по статье 158 УК РФ (кража) и приговорил к штрафам в размере от 20 до 25 тысяч рублей каждой.

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