Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июля 2023 6:06

Археологи разрешили застроить территорию Всесвятского кладбища в Самаре

Ученые обследовали участок могильника по заказу самарского застройщика
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Участок находится неподалеку от ТЦ "Гудок"

Участок находится неподалеку от ТЦ "Гудок"

Археологи разрешили строительство домов на территории Всесвятского кладбища в Самаре. Такие выводы отражены в акте государственной историко-культурной экспертизы, которая была проведена по заказу ООО «ССК-ЮГ».

Участок площадью 433 «квадрата», который планируется освоить, находится в границах улиц Красноармейская, Дерябинская, Мечников. Вокруг него расположены объекты капитального строительства, гаражи, многоэтажная застройка, а неподалеку – ТЦ «Гудок». А сама площадка полностью находится на территории Всесвятского кладбища. Тем не менее, эксперты дали добро на застройку.

– Работы несут угрозу сохранения ОКН, однако его площадка уже пострадала. На территории находятся остатки фундаментов, сооружений кирпичи, – следует из документации.

В заключении отмечается, что стройка на участке возможна, но под наблюдением археологов.