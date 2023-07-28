Археологи разрешили застроить территорию Всесвятского кладбища в Самаре

Участок находится неподалеку от ТЦ "Гудок"

Археологи разрешили строительство домов на территории Всесвятского кладбища в Самаре. Такие выводы отражены в акте государственной историко-культурной экспертизы, которая была проведена по заказу ООО «ССК-ЮГ».

Участок площадью 433 «квадрата», который планируется освоить, находится в границах улиц Красноармейская, Дерябинская, Мечников. Вокруг него расположены объекты капитального строительства, гаражи, многоэтажная застройка, а неподалеку – ТЦ «Гудок». А сама площадка полностью находится на территории Всесвятского кладбища. Тем не менее, эксперты дали добро на застройку.

– Работы несут угрозу сохранения ОКН, однако его площадка уже пострадала. На территории находятся остатки фундаментов, сооружений кирпичи, – следует из документации.

В заключении отмечается, что стройка на участке возможна, но под наблюдением археологов.