Роспотребнадзор запретил купаться на девяти пляжах Самарской области

В список мест, где не стоит купаться, попали пять пляжей в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Роспотребнадзор вновь проверил официальные пляжи Самарской области. Специалисты ведомства взяли пробы воды и песка и исследовали их по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. Девять пляжей проверку не прошли. Купаться там пока не стоит.

- В период с 19 по 26 июля 2023 года выявлены несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям на пляжах: спуска улицы Советской Армии, четвертой очереди набережной Волги, Красноглинского района, Барбошиной поляны, в районе санатория Можайский Кировского района Самары; в районе фестивальной поляны в селе Мастрюково Волжского района; Октябрьска; озера Банное в Сергиевске; озера Сакулино-2 в Новокуйбышевске, - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Самарской области.

В ведомстве отмечают, что возбудителей патогенной микрофлоры на этих пляжах не обнаружили. Качество песка там соответствует гигиеническим нормам. Роспотребнадзор рекомендовал установить в данным местах отдыха аншлаги: черный шар или плакат «Купание запрещено».

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