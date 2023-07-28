В Ленинском районе Самары снимают комедийный сериал для федерального канала

Эпизод, который снимают в Ленинском районе, называется "По следам слона" / Фото: t.me/bondarenkoelena63

Самара вновь стала съемочной площадкой. В городе снимают многосерийную комедию под рабочим названием «Сальто-Морале». Накануне, 27 июля 2023 года, съемочная группа работала в Студенческом переулке. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава Ленинского района Елена Бондаренко.

- Сюжет обещает быть интересным. В картине снимаются известные актеры российского кино. Все секреты пока не раскрываются, но эпизод в Ленинском районе называется «По следам слона», - поделилась глава районной администрации.

Насколько известно, сериал снимают для телеканала СТС. Он расскажет о молодых людях, которые отправились на работу в цирк.

Напомним, сейчас в Самарской области работает и другая съемочная команда. Представители проекта VK «Места» снимают киноэссе, в котором покажут уникальные достопримечательности региона и истории местных жителей.

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