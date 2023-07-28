Движение троллейбусов № 6 и 16 восстановили в Самаре утром 28 июля

Накануне троллейбусы из-за коммунальной аварии ходили только до площади Революции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в пятницу, 28 июля 2023 года, в Самаре восстановили движение троллейбусов № 6 и 16. Они вновь курсируют по своим маршрутам. Об этом сообщает департамент транспорта.

- Движение троллейбусов № 6 и 16 восстановлено в оба направления, - отметили в ведомстве.

Напомним, работу троллейбусов скорректировали накануне вечером. Из-за утечки воды было закрыто движение на пересечении улиц Алексея Толстого и Пионерской. Электротранспорт временно пустили от Губернского рынка до площади Революции в оба направления. Теперь троллейбусы № 6 и 16 ходят по своим привычным маршрутам.

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