Отборочный этап фольклорного конкурса «Казачий круг» пройдет в Самаре 29 июля

Региональный отборочный этап конкурса состоится в ДК "Нефтяник" на ул. Кишиневской / Фото: vk.com/mincult.samregion

В субботу, 29 июля 2023 года, в Самарской области пройдет войсковой (региональный) отборочный этап Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг». В нем примут участие творческие коллективы и исполнители из Татарстана и Мордовии, а также из Кировской, Нижегородской и Самарской областей. Об этом сообщает министерство культуры 63-го региона.

Мероприятие пройдет в ДК «Нефтяник» (Самара, ул. Кишиневская, 13). Гостей ждет насыщенная программа: конкурсные просмотры, мастер-классы, выступление Государственного ансамбля песни и танца «Волжские казаки» на церемонии открытия, награждение победителей и лауреатов конкурса.

Отметим, лучший творческий коллектив или исполнитель (из числа лауреатов I степени) получит Гран-при. Также его рекомендуют к участию в гала-концерте конкурса в Москве.

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