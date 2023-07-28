В Тольятти нетрезвый мужчина поплатился за приставание к женщине

Судя по всему, мужчине прилично досталось Фото: скриншот с видео

В ночь на пятницу, 28 июля 2023 года, в Тольятти произошла потасовка с участием местного жителя и компании прохожих. Мужчина поплатился за приставание к женщине. Об этом сообщили очевидцы.

– Все случилось в 16 квартале, неподалеку от магазина «Магнит». Этот человек приставал к женщине, а ребята решили за нее заступиться. В результате началась потасовка, – сообщают жители Автограда.

Произошедшим уже заинтересовались в полиции. Оперативники проводят проверку по факту публикации и ищут свидетелей.

– Всем, кто владеет информацией по данному происшествию, просьба сообщить ее в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району УМВД России по Тольятти по номеру 8(8482)93-46-27, в ближайший отдел полиции или по телефону 102, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

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