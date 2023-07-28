В Сызрани 11-летний мальчик под угрозой ножа совершил насилие над сверстником

Школьник, угрожая ножом, совершил секс-преступление в отношении ровесника, и снял все это на видео Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Сызрани произошла жуткая история. 11-летний мальчик, угрожая сверстнику ножом, совершил в отношении него действия сексуального характера, пишет Волга Ньюс со ссылкой на собственные источники.

По предварительным данным, школьник снял свои действия на видео. В дальнейшем он показал ролик своему товарищу. Тот последовал его плохому примеру и совершил те же деяния с другим мальчиком. Насколько известно, в какой-то момент видео попало ко взрослым, после чего началось разбирательство.

Информация дошла до правоохранителей. Однако возбуждать дело не стали. Причина — школьники не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности. Между тем ситуацию недавно разбирали на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Обсуждался вопрос о помещении мальчиков в специализированные учреждения для несовершеннолетних правонарушителей.

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