Электрички Самара – Жигулевское море будут ходить по измененному расписанию с 1 августа

Изменения будут действовать в определенные дни

В Самаре с 1 августа 2023 года изменят расписание электричек, следующих до Жигулевского моря, Курумоча и Царевщины. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

От Жигулевского моря поезд будет отправляться в 7:52. Прибытие в Самару назначено на 10:08. Электричка из Курумоча стартует в 15:21 и приедет в областную столицу 16:49. Такое расписание будет действовать ежедневно.

Изменения также коснутся поезда Самара – Царевщина. Они будут действовать только в будние дни. Поезд увезет пассажиров из областной столицы в 16:31. Прибытие назначено на 17:43. Электричка до Курумоча из Самары будет отправляться 16:31 и приезжать в Курумоч в 17:56. Такое расписание будет работать в выходные.

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