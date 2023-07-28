7-летняя девочка попала в больницу после ДТП с «Грантой» и «Калиной» под Самарой

Девочку доставили в больницу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, которая произошла в Сызранском районе в четверг, 27 июля 2023 года. Там столкнулись две легковушки, пострадал ребенок. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Все случилось в 12:50 на трассе М-5 «Урал». 60-летняя женщина-водитель «Лада Гранта» ехала сторону Самары. На пересечении с улицей Гаражной она проехала на красный сигнал светофора и врезалась в «Лада Калина», за рулем которой была 39-летняя женщина.

В результате аварии пострадала 7-летняя пассажирка «Калины». Девочку доставили в больницу.

Напомним, в этот же день в регионе произошло еще одно ДТП с участием ребенка. Водитель «Приоры» сбил 5-летнего мальчика, который катался на детском самокате.

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