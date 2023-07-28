Жители Самары и Тольятти могут воспользоваться курьерской доставкой банковских товаров

В рамках курьерской доставки можно заказать кредитные, дебетовые и зарплатные карты / Фото: vk.com/vtb

В России все активнее развивается курьерская доставка банковских товаров и услуг, которая может полноценно заменить обслуживание клиентов в офисе. К примеру, подобный сервис реализует ВТБ. В настоящее время курьерская доставка банка доступна в 121 городе страны, в том числе в Самаре и Тольятти.

Курьер банка может приехать прямо в день заказа продукта – клиенту не нужно ждать обратного звонка для согласования времени и даты визита сотрудника. Сводятся к минимуму как контакты с банком, так и бумажный документооборот – теперь достаточно подписать лишь соглашение об использовании простой электронной подписи на одном листе. Услуга курьерской доставки предоставляется бесплатно.

– Курьер – это не просто сотрудник, который привозит вам карту. Мы стремимся к тому, чтобы по своему уровню и функционалу он стал ближе к клиентскому менеджеру. Сервис пользуется популярностью среди наших клиентов: ежемесячно мы получаем до 50 тысяч заявок на курьерское обслуживание, – отметил руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания Василий Палаткин.

Постепенно расширяется и география курьерской доставки. С начала года число городов, где она доступна, увеличилось на 37. Список пополнили: Братск, Великий Новгород, Видное, Владикавказ, Вологда, Грозный, Домодедово, Йошкар-Ола, Калуга, Кострома, Курган, Ленинск-Кузнецкий, Магадан, Набережные Челны, Нальчик, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новомосковск, Новый Уренгой, Первоуральск, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Подольск, Прокопьевск, Псков, Рязань, Серов, Серпухов, Смоленск, Старый Оскол, Сургут, Сыктывкар, Тамбов, Тейково, Троицк, Тула, Череповец.

Чтобы вызвать курьера, нужно оформить заявку на сайте банка, в его мобильном приложении или в контакт-центре. В рамках курьерской доставки можно заказать кредитные, дебетовые и зарплатные карты.

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