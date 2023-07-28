Самарцев предупредили о некачественной молочке от предприятия-призрака

Информацию о предприятии-призраке уже довели до правоохранительных органов Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На прилавках в Самарской области может находиться подпольная молочная продукция. Ее производитель — предприятие-призрак. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по 63-му региону.

— В обороте на территории Самарской области может находиться некачественная молочная продукция с информацией об изготовителе ООО «Милка-М» из Рязанской области, — отметили в ведомстве.

Сотрудники рязанского Роспотребнадзора выяснили, что эта компания по адресу, указанному в маркировке, производством молочки не занимается. Она является предприятием-призраком. Информацию об этом уже довели до правоохранительных органов. Самарцев просят быть внимательнее и не покупать продукцию данной фирмы.

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