Сельхозпредприятия Самарской области убрали 214 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур

Средняя урожайность составила 30 ц/га Фото: Виталий ТИМКИВ

На полях Самарской области полным ходом идет уборка урожая. По состоянию на конец июля сельхозпредприятия губернии убрали 214 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, в том числе более 200 тыс. га – озимых. Об этом сообщили региональном министерстве сельского хозяйства.

Так, в Большеглушицком районе убрано 26,5 тыс. га озимой пшеницы со средней урожайностью 29,3 ц/га. В Большечерниговском – 22,3 тыс. га Средняя урожайность составила 30 ц/га. В Кошкинском, Волжском, Пестравском и Кинельском районах этот показатель превысил 34 ц/га.

А в Приволжском районе уже начали копать ранний картофель. На текущий момент в Самарской области собрано 2447 тонн картофеля. Средняя урожайность составляет 252 ц/га. Фермеры также успели собрать 5779 тонн овощей при средней урожайности 312 ц/га.

Ранее эксперты дали прогноз урожайности в регионе на 2023 год. Они уверены, что на результатах скажутся майские похолодания.

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