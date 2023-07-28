В Самаре осудят сотрудников военкомата за взятки от уклонистов

Преступная схема работала на протяжении нескольких лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре осудят сотрудников военкомата и посредников, которые за деньги помогали призывникам откосить от службы в армии и от мобилизации. В обшей сложности они успели заработать более 10 млн рублей, пишет телеграм-канал «База».

Раскрыть преступную схему помог один из «клиентов». В октябре 2022 года самарец обратился в правоохранительные органы и рассказал, что договорился с бывшим сотрудником военкомата получить освобождение от мобилизации за полмиллиона рублей. В рамках оперативного эксперимента мужчина передал необходимую сумму, после чего получатель денег был задержан. Экс-сотрудник военкомата решил сотрудничать со следствием и сообщил, что «отмазывать» призывников ему помогала некая женщина. Ее тоже задержали.

По версии следствия, оба задержанных были посредниками. Деньги они якобы передавали действующему сотруднику военкомата. Насколько известно, преступная схема работала с 2011 года. Тогда стоимость услуги составляла 120-160 тысяч рублей, а после объявления частичной мобилизации возросла до полумиллиона.

Недавно уголовные дела экс-сотрудника военкомата и посредницы поступили в суд. По предварительным данным, в них насчитывается около 150 преступных эпизодов.

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