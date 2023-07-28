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НовостиПроисшествия28 июля 2023 9:02

В Самаре осудят сотрудников военкомата за взятки от уклонистов

В Самаре предстанут перед судом сотрудники военкомата, которые заработали более 10 млн рублей на помощи желающим откосить от армии
Анастасия ФИЛАТОВА
Преступная схема работала на протяжении нескольких лет

Преступная схема работала на протяжении нескольких лет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре осудят сотрудников военкомата и посредников, которые за деньги помогали призывникам откосить от службы в армии и от мобилизации. В обшей сложности они успели заработать более 10 млн рублей, пишет телеграм-канал «База».

Раскрыть преступную схему помог один из «клиентов». В октябре 2022 года самарец обратился в правоохранительные органы и рассказал, что договорился с бывшим сотрудником военкомата получить освобождение от мобилизации за полмиллиона рублей. В рамках оперативного эксперимента мужчина передал необходимую сумму, после чего получатель денег был задержан. Экс-сотрудник военкомата решил сотрудничать со следствием и сообщил, что «отмазывать» призывников ему помогала некая женщина. Ее тоже задержали.

По версии следствия, оба задержанных были посредниками. Деньги они якобы передавали действующему сотруднику военкомата. Насколько известно, преступная схема работала с 2011 года. Тогда стоимость услуги составляла 120-160 тысяч рублей, а после объявления частичной мобилизации возросла до полумиллиона.

Недавно уголовные дела экс-сотрудника военкомата и посредницы поступили в суд. По предварительным данным, в них насчитывается около 150 преступных эпизодов.

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