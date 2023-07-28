Гроза, порывистый ветер и град ожидаются в Самарской области 29 июля 2023 года

Жителям советуют временно не выходить на улицу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 29 июля 2023 года, в Самарской области резко переменится погода. На смену жаре и солнцу придут грозы и сильный ветер. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

– Днем 29 июля местами в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра 17-22 метров в секунду. Возможен град. Такая погода сохранится до вечера. Объявлен желтый уровень опасности, – информируют специалисты.

В региональном ГУ МЧС советуют жителям по возможности не выходить из дома. В случае, если сильный ветер застанет на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Нельзя стоять около стен домов и под ЛЭП, прятаться за остановками, рекламными щитами. Автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дороге.

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