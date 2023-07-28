Очередной концерт проекта «Летние вечера духовой музыки» пройдет в Самаре 28 июля

Самарцы услышат классическую и духовую музыку в исполнении оркестра специального назначения / Фото: t.me/s/vecheraodo

В пятницу, 28 июля 2023 года, в Самаре пройдет очередной концерт в рамках проекта «Летние вечера духовой музыки». Военный оркестр выступит на прежнем месте — на площадке перед ОДО (ул. Шостаковича, 7). Начало — в 18:00.

— Выступит не просто военный оркестр, а оркестр специального назначения. Эти ребята самые военные из всех музыкантов и самые музыкальные из всех военных. Помимо игры на духовых инструментах, они прыгают с парашютами. Ходят слухи, что во время прыжков играют гаммы и этюды, а самые подготовленные успевают два раза сыграть «Полет шмеля», — шутливо представили координаторы проекта главных героев концерта.

Напомним, третий сезон проекта «Летние вечера духовой музыки» стартовал в Самаре 9 июня 2023 года. В рамках него на протяжении всего лета — два раза в месяц, по пятницам — будут проходить концерты. Запланированы выступления духовых оркестров Самарского и Тольяттинского гарнизонов, а также местных музыкальных коллективов.

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