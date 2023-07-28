В Тольятти семьям семи погибших бойцов СВО вручили ордена Мужества

Посмертные награды родственникам и близким павших защитников Отечества вручил глава города Николай Ренц Фото: администрация Тольятти

В четверг, 27 июля 2023 года, в Тольятти почтили память участников СВО, которые отдали свою жизнь во время выполнения боевых задач. Мероприятие прошло на площади Свободы с участием родственников и близких бойцов. Семьям павших героев вручили ордена Мужества. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— Сегодня вручаем посмертные награды нашим бойцам. К сожалению, война не бывает без потерь. Но, как говорится, быть воином — значит, жить вечно, — сказал военный комиссар Автозаводского района Тольятти Александр Ларионов.

Награды родственникам героев вручил глава Автограда Николай Ренц. Среди тех, кому посмертно присвоили орден Мужества, семеро бойцов: старший лейтенант Дмитрий Васильев, старший сержант Павел Поляков, сержант Юрий Письменный, ефрейтор Иван Агеев, рядовые Юрий Чупеев, Владимир Янюшкин и Константин Мартынюк.

— На ваши плечи легла тяжелая, невыносимая ноша — потеря близкого человека. Но это великая жертва. Их подвиг достоин преклонения, славы и памяти потомков. Их имена будут навеки вписаны в историю нашего города, региона, нашей страны. Мы не забудем! — отметил Николай Ренц.

Собравшиеся почтили память погибших героев минутой молчания.

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