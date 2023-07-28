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НовостиОбщество28 июля 2023 9:47

В Самарской области с 28 по 30 июля 2023 года пройдут рейды ГИБДД

В предстоящие выходные полицейские будут выявлять нарушителей на самарских дорогах
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В рейдах задействуют максимальное количество личного состава

В рейдах задействуют максимальное количество личного состава

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В самарской области продолжаются широкомасштабные рейды ГИБДД. Профилактические мероприятия пройдут в предстоящие выходные, с 28 по 30 июля 2023 года. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

– В ходе мероприятий полицейские уделят внимание предупреждению и пресечению грубых правонарушений, являющихся причинами автоаварий. На особом контроле выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, – рассказали в полиции.

В эти дни плотность нарядов ДПС увеличится. В рейдах задействуют максимальное количество личного состава, в том числе руководящего.

Полицейские напоминают, что мотоциклистам и их пассажирам стоит передвигаться в мотошлемах, использовать специальную защитную амуницию и соблюдать правила дорожного движения. Для того, чтобы быть заметными на дорогах, необходимо включать ближний свет фар или дневные ходовые огни.

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