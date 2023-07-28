В Самарской области на «iВолге» прошел международный турнир по воркауту

16 представителей воркаут-движения продемонстрировали свои умения на брусьях, турниках и шведской стенке / Фото: ПАО "ТОАЗ"

В Самарской области состоялся десятый турнир Arsenal Fighting по воркауту. Он прошел в рамках молодежного форума ПФО «iВолга». Соорганизатором юбилейного чемпионата стал Тольяттиазот.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из разных городов России и Казахстана. 16 представителей воркаут-движения продемонстрировали свои умения на брусьях, турниках и шведской стенке. Первое место занял Дмитрий Усольцев из Кургана. Он получил чемпионский пояс турнира и денежный приз в 100 тысяч рублей.

— Наше предприятие поддерживает физическую активность как у своих сотрудников, так и развивает спорт в городе, выступая организатором масштабных турниров. Мы наглядно продемонстрировали молодым лидерам, которые собрались на «iВолге», что здоровый образ жизни — это зрелищно, перспективно и вместе с тем доступно, — отметил руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ПАО «ТОАЗ» Арсен Джалилов.

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