Россияне стали чаще выбирать для летнего отдыха Самарскую область

Популярность Самарской области среди туристов продолжает расти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, куда россияне стали чаще летать летом в отпуск. Как выяснилось, сильно вырос спрос на отпускные поездки в Самарскую область. Такие данные приводит сервис «Яндекс. Путешенствия».

Исследование показало, что доля Самарской области в бронировании отелей и покупках авиабилетов этим летом выросла на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость перелета в 63-й регион и обратно составляет около 12 тысяч рублей, а ночь в отеле обойдется примерно в 4 050 рублей.

Помимо Самарской области, россияне также стали чаще летать в отпуск в Дагестан, Калининградскую область, Приморский и Краснодарский края. Что касается зарубежных поездок, то летний отдых в 2023 году они предпочитают проводить в Таиланде, Азербайджане, Казахстане, Турции и ОАЭ.

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