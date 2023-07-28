В Самаре многие горожане поддержали идею введения 4-дневной рабочей недели

Многие считают, что справились бы с работой за 4 дня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие местные жители поддержали идею введения 4-дневной рабочей недели. Горожане приняли участие в опросе.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, каждый второй опрошенный поддержал введение четырехдневки, против выступили 28% респондентов. При этом, специалисты отметили, чем моложе горожане, тем больше сторонников перехода на 4-дневную рабочую неделю – 56%. Среди старшего поколения только 35%.

Среди самарцев, работающих по графику пятидневной рабочей недели, 61% уверены, что смогли бы выполнить свои обязанности за 4 рабочих дня. Не справился бы с этим каждый пятый опрошенный.