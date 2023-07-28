Самарцы рассказали, сколько ювелирных украшений хранят дома

77% жителей Самары хранят дома золото в виде украшений, монет или золотых слитков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, сколько золота хранят дома жители России. Исследование, проведенное компанией Goldex, показало, что в домашней золотой корзине россиян находятся сотни миллионов штук изделий из драгоценного металла. Общая их стоимость — более 3 трлн рублей. При этом большая часть из них никак не используется.

Что касается Самары, то 77% местных жителей хранят дома золото в виде украшений, монет или золотых слитков. У большей части опрошенных дома имеется от пяти ювелирных украшений, у 30% — от одного до пяти, у 19% — вообще нет золотых изделий, еще 4% не смоли вспомнить, если ли у них дома золотые изделия.

В Самаре чаще, чем в других регионах, золото было приобретено в ломбардах или банках. Проведенный опрос показал, что большинство респондентов не используют свое золото. Только 8% сказали, что пользуются всеми предметам, еще 24% постоянно используют один-два.

Большинство опрошенных заявили, что хранят дома золото на сумму от 50 до 100 тысяч рублей. 41,1% — на сумму от 100 тысяч рублей. При этом каждый второй обладатель домашнего золота в Самаре — а это 55% респондентов — готов прямо сейчас обменять свои запасы на деньги. При условии, что предложат адекватную цену.

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