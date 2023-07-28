Самарцев приглашают присоединиться к акции «Дети вместо цветов»

Акция стартует 1 августа 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самары предлагают присоединиться к необычной Всероссийской акции, которая проводится накануне 1 сентября. Она называется «Дети вместо цветов». Ее суть заключаются в пожертвовании средств детям, которые по воле судьбы потеряли руки и ноги.

– Мы предлагаем вместо 30 букетов, которые завянут и перестанут радовать глаз, предлагаем подарить один букет и помочь подопечному фонда «ВСЕ ВСЕ ВМЕСТЕ». Все пожертвования будут направлены на покупку активных протезов для детей, – рассказали организаторы акции.

Решение об участии в акции классы принимают самостоятельно. Средства можно перевести как общей суммой, так и частично от каждого ученика. Участниками акции фонд предоставит специальные флажки, с которыми они смогут прийти на линейку 1 сентября. Помимо этого, ребята получат сертификат, который смогут вручить учителю.

Акция продлится с 1 августа по 5 сентября 2023 года. Узнать подробности можно по ссылке.

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