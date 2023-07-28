Самарская область вошла в топ регионов по количеству вакансий для PR-специалистов

Специалисты рассказали о востребованности профессии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выяснили, насколько популярны вакансии пиарщиков. По количеству предлагаемой работы для специалистов регион вошел в топ-15 субъектов страны.

По информации сервиса по поиску работы hh.ru, в стране отслеживается положительная динамика по росту вакансий для пиарщиков. За первые семь месяцев текущего года их количество выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. В топ-5 регионов, где чаще всего требуются пиарщики вошли: Москва, Санкт-Петерург, Свердловская область, Татарстан и Краснодарский край.

Самарская область попала на 11 место. В июне по всей стране работодатели разместили более37 тысяч вакансий для профессионалов в сфере рекламы, маркетинга и пиара.