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НовостиОбщество28 июля 2023 10:55

Самарская область вошла в топ регионов по количеству вакансий для PR-специалистов

Самарский регион на 11 месте в рейтинге по количеству вакансий для пиарщиков
Алена ПРОВКИНА
Специалисты рассказали о востребованности профессии

Специалисты рассказали о востребованности профессии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выяснили, насколько популярны вакансии пиарщиков. По количеству предлагаемой работы для специалистов регион вошел в топ-15 субъектов страны.

По информации сервиса по поиску работы hh.ru, в стране отслеживается положительная динамика по росту вакансий для пиарщиков. За первые семь месяцев текущего года их количество выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. В топ-5 регионов, где чаще всего требуются пиарщики вошли: Москва, Санкт-Петерург, Свердловская область, Татарстан и Краснодарский край.

Самарская область попала на 11 место. В июне по всей стране работодатели разместили более37 тысяч вакансий для профессионалов в сфере рекламы, маркетинга и пиара.