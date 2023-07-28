Оперативники задержали мужчину, который похитил 9-летнюю девочку в Самарской области

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативники задержали 39-летнего жителя Самарской области, который, предположительно, похитил и насильно удерживал 9-летнюю соседскую девочку. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

– В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение человека). Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, – информируют следователи.

Напомним, шокирующее ЧП произошло в Ставропольском районе 22 июля 2023 года. 39-летний Константин (имя изменено – прим.ред.) обманным путем заманил к себе в дом соседку-школьницу – 9-летнюю Марину (имя ребенка изменено – прим.ред.) и незаконно удерживал ребенка. Девочке были причинены телесные повреждения. На поиски ребенка отправилась бабушка, которая и обнаружила девочку у соседа.

Пострадавшей была оказана медицинская помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Следствие продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Заманил в дом мороженым: в Самарской области мужчина похитил девятилетнюю девочку-соседку

В Самарской области мужчина похитил и насильно удерживал девятилетнюю девочку (подробности)