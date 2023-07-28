Пешеход погиб под колесами «Ниссана» на трассе Самара — Бугуруслан 28 июля

Полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП под Самарой Фото: СОЦСЕТИ

Утром в пятницу, 28 июля 2023 года, на 27 км трассы Самара — Бугуруслан в Кинельском районе произошло смертельное ДТП. Там у пешеходного перехода сбили человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

— ДТП произошло в 11:08. Водитель автомобиля «Ниссан» допустил наезд на пешехода. Тот от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи, — рассказали в полиции.

В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства происшествия. Проводится проверка. Сотрудники полиции призывают жителей региона быть внимательнее на дорогах и всегда соблюдать ПДД.

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