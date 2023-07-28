В Тольятти отправили под стражу горе-мать, которая заперла детей в квартире без еды и воды

Расследование продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жуткая история, произошедшая в Тольятти несколько дней назад, получила продолжение. Напомним, 27-летняя местная жительница оставила малышей в возрасте 3 лет и 2 месяцев одних дома.

Тревогу забили соседи – они услышали детские крики и вызвали полицию. Прибывшие в квартиру оперативники, сотрудники скорой помощи и органов опеки оказались шокированы обстановкой: в комнатах царил бардак, а по детям ползали тараканы и мухи. Полицейским удалось найти и саму горе-мать – оказалось, что она была в кафе неподалеку.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Самарцы были возмущены поведением своей землячки и возмущены тем, что она может быть на свободе. Недавно этот вопрос был решен.

– В отношении матери из Тольятти, которая оставляла детей дома одних, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – рассказали в СУ СК по Самарской области.

В отношении женщины также возбуждено два уголовных дела – по статье 117 УК РФ (истязание) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Расследование продолжается.

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