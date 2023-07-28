В Самаре инспектор ДПС стал фигурантом уголовного дела из-за взяток на улице Молодежной

В случае, если вина полицейского подтвердится, он лишится работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре получила продолжение история с «полицейскими-взяточниками». Напомним, скандальный видеоролик с участием инспекторов ДПС появился в социальных сетях несколько дней назад. Автор утверждал, что сотрудники Госавтоинспекции брали взятки прямо на улице. Ситуацией заинтересовались в региональном СУ СК.

– В отношении старшего инспектора полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Самаре возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Следствие полагает, что 10 июля 2023 года он получил от гражданина взятку на улице Молодежной. Она предназначалась за не составление протокола об административном правонарушении, – информируют следователи.

Разбирательства ведутся и в полиции – начальник ГУ МВД по Самарской области Игорь Иванов поручил провести служебную проверку по факту произошедшего.

– При подтверждении вины сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, – сообщают в региональном ГУ МВД.

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