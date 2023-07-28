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НовостиОбщество28 июля 2023 11:35

В России половина автокредитов пошла на покупку китайских машин в начале 2023 года

В первом полугодии россияне приобрели в кредит около семи тысяч авто из КНР
Илона МАЙСКАЯ
Авто из Китая привлекают россиян технической оснащенностью, стильным дизайном и умеренным ценником

Авто из Китая привлекают россиян технической оснащенностью, стильным дизайном и умеренным ценником

Фото: Shutterstock

Жители России стали чаще покупать машины китайских брендов. В январе - июне 2023 года они направили на приобретение авто из КНР половину оформленных кредитов. По прогнозам банка ВТБ, к концу года их доля возрастет до 70%.

В первом полугодии клиенты банка приобрели в кредит порядка 7 тысяч новых автомобилей из Китая. На сделки они направили около 12,5 млрд рублей, что почти на четверть выше, чем за аналогичный период 2022 года. Самыми популярными марками китайского автопрома стали Omoda (36% от всех сделок), Changan (20%), Haval (16%), Сhery (10%) и Geely (7%). Средний размер одного кредита на машины из КНР в первом полугодии вырос до 1,7 млн рублей (+3% с начала года).

— Мы видим динамичный рост спроса на ТС производства КНР. Продажи первого полугодия показали, что каждый второй новый автомобиль, приобретенный в кредит, — китайский, — прокомментировал вице-президент, начальник управления партнерских продаж авто ВТБ Владимир Высоцкий.

По его словам, китайские автомобили привлекают россиян технической оснащенностью, стильным дизайном и умеренным ценником. Также среди важных факторов: наличие в России дилерских сетей, сервисных центров, доступность запчастей и комплектующих.

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