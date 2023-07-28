Участники форума «iВолга» в Самарской области узнали, как не стать жертвой кибермошенников

Участники посетили курсы по финансовой грамотности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области проходит молодежный форум «iВолга». Участники мероприятия узнали, как не стать жертвой кибермошенников.

Банк России представил образовательную программу по финансовой грамотности. В регионе молодежный форум проходит с 21 по 29 июля, в нем принимают участие более 2000 человек из разных регионов страны. Посетив площадку Банка России, участники смогли узнать, чем занимается мегарегулятор и как работаю современные сервисы «Система быстрых платежей» и «Наличные на кассе». Помимо этого, граждане узнали, как не стать жертвой мошенников в интернете.

Отдельный блок активностей посвятили проверке знаний. Участники смогли посетить площадки и измерить свой рост на денежном ростомере, а также ознакомиться с фотовыставкой памятных монет.