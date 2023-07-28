В Самаре 30 июля из-за киносъемки перекроют ул. Галактиновскую

Проезд по ул. Галактионовской будет закрыт с 8:00 до 23:00 Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

В воскресенье, 30 июля 2023 года, в центре Самары временно ограничат движение транспорта. Закроют проезд по улице Галактионовской от Ульяновской до Полевой. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ограничение введут в целях безопасности при проведении киносъемки. Оно будет действовать с 8:00 до 23:00 30 июля 2023 года. На машины полиции, скорой помощи и пожарных запрет распространяться не будет. Горожан просят быть внимательнее при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда.

Напомним, сейчас в Самаре проходят съемки комедийного сериала «Сальто-Морале» для телеканала СТС. Накануне съемочная группа работала в Студенческом переулке в Ленинском районе города. Также в регионе снимают киноэссе в рамках проекта VK «Места». Оно будет посвящено самарским достопримечательностям и необычным местам отдыха.

Схема временного ограничения движения в центре Самары Фото: администрация Самары

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