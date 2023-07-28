В Самаре руководителя контрактной службы МП «ТТУ» оштрафовали на 30 тысяч рублей

Выяснилось, что предприятие нарушило сроки оплаты по договору Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель контрактной службы МП «ТТУ» в Самаре получил штраф. Оказалось, что предприятие нарушило сроки оплаты по договору. Информацию сообщили в Самарском УФАС.

Служба выяснила, что 13 марта 2023 года МП «ТТУ» и ООО «Лидер» заключили контракт на поставку стационарных компьютеров. Поставщик доставил технику 27 апреля, однако оплату вовремя не получил – деньги поступили на счет только спустя месяц. При этом по закону срок оплаты составляет не более 7 рабочих дней с момента приемки товара.

– Ответственность за нарушение сроков оплаты несет должностное лицо. В данном случае руководитель контрактной службы муниципального предприятия, – пояснили в Самарском УФАС.

В результате антимонопольная служба оштрафовала руководителя на 30 тысяч рублей.

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