В Самаре руководителя контрактной службы МП «ТТУ» оштрафовали на 30 тысяч рублей

Выяснилось, что предприятие нарушило сроки оплаты по договору
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Руководитель контрактной службы МП «ТТУ» в Самаре получил штраф. Оказалось, что предприятие нарушило сроки оплаты по договору. Информацию сообщили в Самарском УФАС.
Служба выяснила, что 13 марта 2023 года МП «ТТУ» и ООО «Лидер» заключили контракт на поставку стационарных компьютеров. Поставщик доставил технику 27 апреля, однако оплату вовремя не получил – деньги поступили на счет только спустя месяц. При этом по закону срок оплаты составляет не более 7 рабочих дней с момента приемки товара.
– Ответственность за нарушение сроков оплаты несет должностное лицо. В данном случае руководитель контрактной службы муниципального предприятия, – пояснили в Самарском УФАС.
В результате антимонопольная служба оштрафовала руководителя на 30 тысяч рублей.
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