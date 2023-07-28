В Самаре шиномонтажник добровольно отдал наркотики сотрудникам полиции

Правоохранители задержали подозреваемого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель предстанет перед судом за незаконное хранение запрещенных веществ. Горожанин добровольно передал наркотики сотрудникам полиции.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, правоохранители получили сообщение, что возле дома в Железнодорожном районе находится мужчина, имеющий при себе незаконные вещества. Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу и задержали подозреваемого. Мужчина добровольно достал сверток наркотиков из кармана и отдал полицейским.

Ранее задержанный уже был причастен к незаконному обороту наркотиков. Он признался, что купил вещество для личного употребления. Уголовное дело направили в суд.