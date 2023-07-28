В Самару из Стамбула прилетел самолет с поломкой

Самолет после приземления в аэропорту Курумоч вывели из плана полетов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях на борту самолета, который направлялся из Стамбула в Самару, произошло небольшое ЧП. После вылета из турецкого аэропорта у него загорелся сигнал «Засорение топливных фильтров левого и правого двигателей».

— В 22:00 (мск) 25 июля 2023 года после взлета с аэродрома Стамбул экипаж увидел сообщение о засорении топливных фильтров двигателей. Через некоторое время сигнал погас. Экипаж воздушного судна перепроверил данные — питание двигателей топливом нарушено не было, — сообщается в телеграм-канале «Авиаинцидент».

Самолет продолжил полет и ночью 26 июля 2023 года благополучно приземлился в аэропорту Курумоч. После случившегося воздушное судно вывели из плана полетов. Сейчас специалисты выясняют, почему сработал сигнал о засорении топливных фильтров двигателей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал